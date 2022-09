Birmanie : Facebook «doit des réparations» aux Rohingyas, selon Amnesty

En 2017, des centaines de milliers de musulmans rohingyas ont fui une répression sanglante de l’armée et de milices bouddhistes en Birmanie. Des témoignages ont fait état de meurtres, de viols et d’incendies criminels. Environ 850’000 membres de cette minorité musulmane vivent dans des camps de fortune au Bangladesh, après avoir fui. Quelque 600’000 autres se trouvent dans l’État Rakhine, en Birmanie.

«Violences dans la vraie vie»

«Dans les mois et les années ayant précédé ces atrocités, les algorithmes de Facebook ont intensifié la vague de haine contre les Rohingyas, contribuant ainsi à la survenue de violences dans la vraie vie», a estimé Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International. Meta a «tout intérêt» à ce que les utilisateurs et utilisatrices de Facebook restent le plus longtemps possible sur la plateforme, «car cela lui permet de vendre d’autant plus de publicité ciblée», relève Amnesty.