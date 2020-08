Réseaux sociaux

Facebook enterre la version «Lite» de son app

Le géant des réseaux sociaux a désactivé la version allégée de son app sur le système d’exploitation iOS.

C’est fini pour Facebook Lite sur iOS. Le réseau social a annoncé avoir retiré mercredi de l’App Store la version allégée de son application. Elle restera par contre toujours disponible sur le système Android. Lancée en 2018, elle était destinée aux utilisateurs ayant une connexion internet limitée, principalement dans les pays émergents, et aux smartphones plus anciens ou d’entrée de gamme. Plus légère que la version classique de l’app Facebook (8,7 Mo contre 244,7 Mo), elle était conçue pour fonctionner avec le moins de bande passante possible, notamment en limitant le téléchargement des photos en haute résolution et en désactivant la lecture automatique des vidéos.