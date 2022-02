Publicité : Facebook et Google cherchent le bon équilibre

Entre ciblage publicitaire et protection des données des utilisateurs, Google et Facebook tentent de trouver le bon chemin, tandis qu’Apple fait cavalier seul.

Facebook et Google cherchent désespérément le bon équilibre entre la confidentialité des données de leurs utilisateurs et les besoins du ciblage publicitaire , alors que les régulateurs font monter la pression et qu’Apple modifie unilatéralement ses règles. Les géants d’internet devraient-ils avoir accès à autant d’informations personnelles sur la vie de chacun? Ce flot de données, au cœur du débat, permet aux services numériques de générer des milliards de dollars de recettes publicitaires.

Régulation des plateformes

Et l’Europe entend aller plus loin dans la régulation des plateformes. Les États-Unis, de leur côté, multiplient les enquêtes et poursuites contre Meta (Facebook, Instagram, etc) et Alphabet (Google). «Ils sont vraiment pris entre le marteau et l’enclume. Leur modèle économique entier est menacé», souligne l’analyste indépendant Rob Enderle. Les «cookies tiers», de plus en plus largement perçus comme désagréables, voire effrayants, constituent l’un des principaux champs de bataille.