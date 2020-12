Amnesty International : Facebook et Google, «zones sans droits de l’homme» au Vietnam

Amnesty International accuse les géants américains de faciliter la censure de l’opposition et à entraver les libertés politiques au Vietnam.

Facebook et Google deviennent des «zones sans droits de l’homme» au Vietnam, a averti Amnesty International mardi. L’organisation a accusé les géants de la technologie d’aider à censurer l’opposition pacifique et la liberté politique dans le pays.

Le ministre de l’Information Nguyen Manh Hung a indiqué le mois dernier que les entreprises de technologie se conformaient aux demandes de retrait «des mauvaises informations, de la propagande contre le Parti et l’État», à un rythme plus élevé que jamais, d’après un média d’État. Le même article précise que cette année Facebook s’est conformé à 95% des demandes du gouvernement et YouTube, 90%.