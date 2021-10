Réseaux sociaux : Facebook et Instagram victimes d’une nouvelle panne

Pour la deuxième fois cette semaine, plusieurs services du groupe Facebook semblent être en proie à des problèmes techniques.

Des milliers d’internautes ont signalé vendredi soir sur le protail downdetector.com qu’ils avaient des problèmes pour se connecter à Facebook et Instagram. L’application de messagerie Whatsapp serait cependant épargnée.

Tout en présentant leurs excuses pour le désagrément, Facebook et Instagram annoncent sur Twitter travailler d’arrache-pied afin de résoudre le problème le plus rapidement possible.