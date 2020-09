Nouvelles technologies : Facebook et Twitter démantèlent une campagne de désinformation russe

Un réseau de treize comptes et pages liés à des individus proches du Kremlin publiait et diffusait des articles ciblant les sensibilités de gauche.

Depuis 2017, Facebook dit avoir démantelé 100 réseaux qui tentaient de répandre fausses informations, théories du complot, incitations à la haine et vidéos détournées. (Photo Olivier DOULIERY / AFP)

Facebook et Twitter ont de nouveau démantelé une opération russe de manipulation à l’approche de l’élection américaine. Les réseaux sociaux se concentrent désormais sur d’autres menaces, moins bien maîtrisées que ces campagnes de désinformation utilisées en 2016.

Facebook a annoncé mardi avoir retiré un «petit réseau» de treize comptes et pages liés à des individus associés dans le passé à une organisation russe proche du Kremlin, l’«Internet Research Agency» (IRA). Cette agence est accusée d’avoir animé une campagne anti-Clinton et pro-Trump lors du dernier scrutin présidentiel.

Cette fois-ci, l’opération, d’abord repérée par le FBI, en était à un stade peu avancé. D’après Facebook, les comptes et pages mis en cause étaient surtout suivis dans des pays arabes. Ils n’avaient que 14’000 abonnés, dont seulement 200 Américains sur la page en anglais, et postaient notamment des contenus politiques.