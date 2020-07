Droits de l’homme

Facebook et WhatsApp snobent Hong Kong

Les réseaux sociaux ne répondront plus aux demandes informatisations du gouvernement local «en attendant une nouvelle évaluation» de la loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine.

Facebook et son service de messagerie WhatsApp ont annoncé lundi qu'ils ne répondraient plus aux demandes d'informations du gouvernement et des autorités de Hong Kong sur les utilisateurs.