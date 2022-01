Pakistan : Facebook fait payer des services censés être gratuits

Des utilisateurs de Free Basics, proposé dans des pays en développement et qui donne accès à des services web supposément gratuitement, ont été facturés à leur insu.

Mais en raison d’une «défaillance», des utilisateurs se sont vu facturer des frais supplémentaires, a révélé le «Wall Street Journal». Disposant pour la plupart de forfaits prépayés, ce n’est que lorsque le crédit est épuisé qu’ils se rendent compte qu’ils ont été facturés pour des données mobiles. Le problème semble provenir du logiciel et de l’interface utilisateur de Facebook, ainsi que des vidéos. Ces dernières ne sont pas censées s’afficher dans la version allégée du réseau social, mais certaines ont tout de même été lues. De plus, le système de notification informant l’utilisateur que le visionnage de vidéos entraîne des coûts n’a pas fonctionné. D’après le «Wall Street Journal» , Facebook, qui aurait eu connaissance du problème depuis l’été 2021, a constaté que 83% des coûts supplémentaires étaient dus aux vidéos.

Le Pakistan est le pays le plus touché par le problème d’utilisation du service «gratuit» de Facebook. Il a enregistré au total 1,9 million de dollars de frais additionnels. Suivent dans l’ordre l’Indonésie et les Philippines. Le géant américain de la tech a indiqué avoir résolu le problème et amélioré les informations concernant les frais de données que pourrait entraîner l’affichage de photos et de vidéos.