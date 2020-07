Réseaux sociaux

Facebook fait un bide avec son clone de TikTok

Le géant américain va fermer son app Lasso. Tous ses espoirs reposent désormais sur la fonction Reels de sa filiale Instagram pour mater son rival.

Facebook multiplie les tentatives pour damer le pion à TikTok. Et pour l’instant, le succès est encore loin d’être au rendez-vous. La firme de Menlo Park va fermer le 10 juillet prochain Lasso, une application lancée il y a un an et demi. Empruntant les recettes de l’app chinoise, Lasso invitait ses utilisateurs à publier des vidéos jusqu’à 15 secondes avec comme fond sonore les chansons les plus populaires du moment. L’application était centrée autour d’un flux automatisé de recommandations de vidéos, et elle permettait également aux utilisateurs de parcourir des hashtags et d’accéder à une page de découverte selon les centres d’intérêt.

L’app Lasso avait été limitée géographiquement aux États-Unis et à des pays d’Amérique latine. Des rumeurs avaient circulé sur un éventuel lancement en Inde. Elle n’avait pas connu un lancement optimal, rappelle le site Techcrunch: son développeur en chef avait en effet quitté Facebook quelques jours après son lancement.