Réseaux sociaux : Frances Haugen: «Facebook finance ses profits avec notre sécurité»

Au lendemain de la panne qui a frappé les plateformes du groupe, l’ingénieure a livré mardi devant le Congrès américain un témoignage accablant sur les dérives du réseau social.

«Un catalyseur», voilà comment un élu a décrit la lanceuse d’alerte Frances Haugen, dont l’exposé a écorné mardi l’image de Facebook au point de pousser le Congrès à promettre de mieux réguler le géant californien. «Banqueroute morale», «spirale», l’ingénieure informatique de 37 ans a décrit, avec calme et précision, la situation d’une entreprise qui a renoncé, selon elle, à quelques principes moraux au nom du profit.

«Vous avez été un catalyseur pour le changement comme je n’en ai encore jamais vu et je travaille sur ces sujets depuis 10 ou 15 ans», a commenté le sénateur démocrate Richard Blumenthal lors de son audition par la commission au Commerce du Sénat.

Il y a trois jours, cette trentenaire était inconnue, informaticienne parmi d’autres, à la carrière réussie mais loin des cercles dirigeants de Facebook. Aujourd’hui, son visage a fait le tour du monde et elle incarne, au moins pour quelques jours, la rébellion contre la toute-puissance des géants de la tech.

«Une héroïne du 21e siècle»

«Je sais que Facebook a les ressources et potentiellement la motivation pour ruiner mon existence, mais je l’accepte parce que je sais que je suis en accord avec mes valeurs et ce en quoi je crois», disait cette diplômée de Harvard dans une vidéo mise en ligne dimanche. «Vous êtes une héroïne du 21e siècle, qui a averti notre pays des dangers que courent notre jeunesse et notre démocratie», a salué, solennellement, le sénateur démocrate Ed Markey. «Notre Nation vous est reconnaissante.»