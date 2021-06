Antitrust : Facebook gagne une manche contre les autorités américaines

La FTC ainsi que 48 États américains voulaient pousser Facebook, accusé d’abus de position dominante, à se séparer d’Instagram et WhatsApp. Un juge en a décidé autrement.

L’autorité américaine de la concurrence (FTC) et les procureurs représentant 48 États et territoires estimaient que Facebook abusait de sa position dominante et de ses coffres bien remplis pour évincer la concurrence et demandaient notamment à la justice de forcer l’entreprise à se séparer d’Instagram et WhatsApp.