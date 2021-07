Ingénierie sociale : Facebook incite à dénoncer ses amis extrémistes

Des habitués américains du réseau social ont reçu un message leur demandant s’ils craignent la radicalisation d’une de leurs connaissances.

La firme de Mark Zuckerberg cherche par tous les moyens à limiter la désinformation, les théories du complot et les extrémistes qui parasitent son réseau social. Certains utilisateurs américains reçoivent un message leur demandant s’ils craignent qu’une de leur connaissance devienne un extrémiste. D’autres sont informés qu’ils ont peut-être été exposés à des contenus extrémistes.

Test aux États-Unis

«Nous nous soucions de prévenir l’extrémisme sur Facebook», explique une alerte, selon une capture d’écran publiée sur les médias sociaux, «d’autres personnes dans votre situation ont reçu un soutien confidentiel». «Des groupes violents tentent de manipuler votre colère et votre déception» peut-on lire dans une autre alerte. «Vous pouvez agir maintenant pour vous protéger et protéger les autres». Les alertes redirigent l’utilisateur vers une page de soutien, notamment à celle de «Life After Hate», un groupe de défense qui aide les gens à quitter les mouvements violents d’extrême droite.