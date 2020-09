États-Unis : Facebook invite ses employés à aider dans les bureaux de vote

Le patron du réseau social Mark Zuckerberg souhaite recruter parmi ses employés des volontaires pour lutter contre la pénurie de personnel des bureaux de vote en vue de l’élection présidentielle.

Mark Zuckerberg et ses équipes s’investissent pour prouver que Facebook a tiré les leçons du passé et est désormais un acteur responsable.

Le réseau social, qui s’efforce de prouver qu’il est désormais un acteur majeur et responsable, et non plus un véhicule de désinformation massive, avait déjà dévoilé mi-août, un centre d’information sur le scrutin, sorte de guichet unique sur le modèle de celui créé sur le nouveau coronavirus, pour dispenser les recommandations officielles.