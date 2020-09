Réalité virtuelle : Facebook laisse fuiter son prochain casque immersif

Le site de tutoriels du géant américain a brièvement affiché la seconde génération de l’appareil autonome Oculus Quest.

Il n’y aura pas d’effet de surprise mercredi soir, lors de l’événement de Facebook consacré à la réalité virtuelle. Les visuels et les caractéristiques d’un casque Oculus Quest 2 blanc et ses deux contrôleurs ont en effet été publiés par inadvertance sur Facebook Blueprint, site de tutoriels de la firme américaine.

Ce nouvel appareil, indépendant d’un PC ou d’une console, misera sur la résolution et le confort pour séduire un plus large public que son prédécesseur. Les lunettes immersives afficheront une résolution de 2K par œil, soit 50% de pixels de plus que le précédent modèle. Les vidéos de présentation vantent sa légèreté et une nouvelle sangle d’attache plus douce et facile à mettre et à retirer.