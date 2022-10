Meta : Facebook lance des outils pour rendre son fil plus attractif

Des options «Voir plus» et «Voir moins» vont commencer à s’afficher sur les publications du fil d’actualités.

Le groupe Meta a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités pour que les utilisateurs de Facebook puissent personnaliser leur fil de publications en fonction de leurs préférences. Désormais, des options «Voir plus» et «Voir moins» disponibles sur les publications des personnes et des communautés suivies par l’utilisateur, ainsi que sur les posts suggérés par les algorithmes du réseau social, vont permettre d’adapter le contenu affiché dans le flux aux centres d’intérêt de l’utilisateur.

«En proposant davantage de moyens de prendre en compte les retours des utilisateurs dans l’organisation du fil, nous rendons nos systèmes d’intelligence artificielle plus intelligents et plus réactifs», explique l’entreprise dans un communiqué.