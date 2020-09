Internet : Facebook lance le visionnage de vidéos à plusieurs

La firme de Mark Zuckerberg a inauguré lundi un nouveau service, permettant à ses abonnés de regarder «ensemble» des vidéos et de voir leur réaction en simultané.

«Watch Together»

«Il y a plus de 150 millions d’appels vidéo sur Messenger et plus de 200 millions de vidéos envoyées via Messenger chaque jour», précise Facebook dans un communiqué.