Médias : Facebook lance son fil d’actualités au Royaume-Uni

Facebook lance mardi au Royaume-Uni sa section d’information Facebook News, qui diffuse des articles de presse contre rémunération pour les éditeurs.

Parmi les médias britanniques à avoir accepté l’offre de Facebook se trouvent entre autres les quotidiens The Guardian et le Financial Times, l’hebdomadaire The Economist, les tabloïds The Mirror et Daily mail, mais aussi les magazines Glamour et Vogue, ainsi que les chaînes Sky News et Channel 4.