VR : Facebook lance un espace de travail collaboratif à distance

Avec Horizon Workrooms, le réseau social fait un pas de plus vers le «métaverse», qui mêle univers réel et virtuel.

En pratique, ce «nouveau type d’expérience de productivité» permet de réunir dans un espace virtuel jusqu’à 16 personnes sous forme d’avatars (et jusqu’à 50 personnes lors d’appels vidéo classiques). Horizon Workrooms prend notamment en charge l’audio spatial, qui diffuse le son d’où est assis l’avatar qui parle. «Vous entendez les personnes qui vous entourent en fonction de leur position, comme dans une vraie pièce, ce qui rend les conversations plus fluides», explique la filiale Oculus du réseau social dans un communiqué. Sa plateforme propose aussi le streaming du bureau, l’intégration de la vidéoconférence, ainsi que le suivi des mains des participants. Ceux-ci peuvent aussi afficher leurs écrans et leurs claviers virtuels grâce à la réalité mixte.

«Notre manière de travailler évolue. De plus en plus de personnes préfèrent désormais travailler avec des options plus flexibles, et repensent leur manière d’aller au bureau. Mais sans les outils de connexion adéquats, le travail à distance peut s’avérer compliquer à gérer. Travailler sans être entouré de ses collègues peut parfois donner l’impression d’être isolé, et les réunions brainstorming sont différentes lorsqu’on n’est pas tous dans la même pièce», souligne le réseau social.