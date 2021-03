Réseaux sociaux : Facebook lance une version allégée d’Instagram dans plus de 170 pays

«Instagram Lite» est à destination des zones rurales et des collectivités isolées qui ne disposent pas d’un accès rapide à internet.

Facebook a lancé mercredi une version plus légère d’Instagram dans plus de 170 pays, à destination des zones rurales et des collectivités isolées ne disposant pas d’un accès ultrarapide à internet.