Réseau social

Facebook limite la portée des médias partisans

La plateforme américaine se veut irréprochable. Notamment au vu des élections à venir, le réseau social souhaite interférer le moins possible avec la démocratie.

Côté publicité, ces pages seront considérées comme des entités politiques et non comme des médias, qui bénéficient de certaines exemptions. Elles ne pourront plus diffuser d’informations via les messageries Messenger et WhatsApp.