Mobile : Facebook menace de faire payer les clients d’Apple

La firme a laissé entendre que ses apps pourraient ne plus être gratuites si les utilisateurs d’iPhone n’acceptaient pas le traçage publicitaire.

Facebook a trouvé un nouvel argument pour combattre le système d’antipistage d’Apple. Après s’être notamment offert de pleines pages dans les quotidiens américains pour défendre les publicités personnalisées et les petites entreprises, le réseau social passe au chantage. Il menace à présent de devenir payant si les détenteurs d’iPhone et d’iPad n’acceptent pas d’être suivis dans leur navigation entre divers sites et apps pour récolter et utiliser leurs données.