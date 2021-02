Sans retirer son casque, l’utilisateur pourra ainsi discuter avec ses contacts, et ce même s’ils n’ont pas de casque de réalité virtuelle, mais utilisent la plateforme de communication sur leur smartphone ou leur ordinateur. Pour rédiger des messages avec l’Oculus Quest, la firme explique qu’il est possible de les saisir en VR, de sélectionner des phrases pré-écrites ou d’utiliser la fonction de dictée par reconnaissance vocale.

«Nous croyons en la capacité de la réalité virtuelle à rassembler les gens, en particulier ces jours-ci, et nous créons donc les outils pour rendre ces expériences plus fluides et plus accessibles», explique la filiale du géant des réseaux sociaux.