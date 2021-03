Le patron Mark Zuckerberg croit plus que jamais au futur d’un mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée.

Facebook compte près de 10 000 employés dans sa division consacrée au développement des appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Cela représente un salarié sur cinq, selon ces données rapportées par le site The Information. En 2017, ce secteur comptait plus d’un millier d’employés pour un effectif inférieur à 20 000 personnes, soit grosso modo 5% contre 20% actuellement.