Réseaux sociaux : Facebook «met sur pause» le développement d’«Instagram Kids»

Après avoir reçu de nombreuses critiques sur la création d’une version d’Instagram pour les enfants, Facebook a suspendu le projet pour prendre le temps de s’expliquer.

L’entreprise est toujours convaincue de l’intérêt de concevoir une version pour les plus jeunes.

L’entreprise se dit toujours convaincue de l’intérêt de concevoir une version différente du réseau social principalement basé sur les photos, baptisée pour l’instant «Instagram Kids». «Les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes, mentant sur leur âge et téléchargeant des applications destinées aux 13 ans ou plus», rappelle lundi le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, dans un billet sur le blog du réseau social.