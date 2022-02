Smartphone : Facebook mise gros sur son format vidéo Reels

Débordé par TikTok, le réseau social va mettre en vitrine son contenu concurrent sur ses applications iOS et Android.

Le groupe Meta de Mark Zuckerberg sort les grands moyens pour limiter l’exode de ses vidéastes sur l’application concurrente TikTok. Après les États-Unis l’automne dernier, il a lancé son format Reels sur ses applications Facebook iOS et Android dans 150 pays. On devrait ainsi retrouver ces courtes vidéos bien en vue dans les stories, dans l’onglet Watch et dans le Feed. Le format est aussi assorti de nouveaux outils pour agrémenter la création de nouvelles vidéos et faciliter leur partage.