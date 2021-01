Italie : Facebook passe à la caisse pour le plagiat d’une fonction

La firme internet devra payer plus de 4 millions de francs à une firme informatique, les juges ayant aggravé la peine pécuniaire en appel.

On ne copie pas des fonctionnalités en toute impunité, surtout quand on s’appelle Facebook. Un tribunal milanais l’a confirmé en appel. Il a même revu à la hausse le montant des dommages et intérêts infligés contre le réseau social. Facebook est désormais sommé de payer 3,83 millions d’euros (4,1 millions de francs) à une société italienne de développement de logiciels, contre 350 000 euros (380 000 francs) prononcés en première instance.