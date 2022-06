Meta : Facebook prépare une refonte pour copier TikTok

Une note interne de Meta révèle des plans de modification du flux d’actualités de Facebook à la sauce TikTok et le retour de Messenger dans l’app principale.

Concrètement, l’onglet principal de l’app Facebook devrait proposer au sommet un mix de contenus tirés des Stories et des Reels (format de courtes vidéos d’Instagram), suivi de publications de Facebook et d’Instagram recommandées par le moteur de découverte du réseau social. Le développement de ce système de recommandations avait déjà été présenté comme une priorité par Mark Zuckerberg , lors de la dernière conférence téléphonique de Meta, avec ses investisseurs.

Retour de Messenger dans Facebook

De plus, huit ans après avoir scindé l’app Facebook en deux, en séparant Messenger de l’app principale pour en faire un service autonome, la plateforme de messagerie instantanée devrait être réintégrée à Facebook. But: reproduire la fonctionnalité de messagerie de TikTok. «Il s’agira d’une expérience plus visuelle, à forte teneur en vidéo, avec des invites plus claires pour envoyer un message direct aux amis», explique le site spécialisé qui a pu s’entretenir avec Tom Alison. Le dirigeant de Meta responsable de Facebook admet que sa société a tardé à voir la menace que représentaient TikTok et ses courtes vidéos. «Je pense que nous n’avons pas vraiment compris à quel point ce format pouvait être social», a expliqué le cadre.