Meta : Facebook prié d’autoriser le slogan «mort à Khamenei»

«Dans le contexte de cette publication et de la situation sociale, politique et linguistique générale en Iran, «marg bar Khamenei» (ndlr: «mort à Khamenei» en farsi) doit être compris comme «à bas». Il s’agit d’un slogan rhétorique et politique, et non d’une menace crédible», poursuit l’instance qualifiée d’indépendante mais financée par Meta.