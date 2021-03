La firme Oculus planche déjà sur les versions 3 et 4 du casque Oculus Quest, a révélé Mark Zuckerberg.

D’ici à 2030, les personnes seront en mesure de «se téléporter» dans un autre lieu pour y rencontrer des proches ou des collègues via de simples lunettes connectées. Telle est la vision de Mark Zuckerberg, patron de Facebook, en matière de réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR) avec sa filiale Oculus, d’après une interview au site The Information.