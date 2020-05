Informatique

Facebook promet des chatbots davantage humains

La firme de Mark Zuckerberg affirme que son dernier prototype d’outil de conversations déclasse celui de son rival Google.

La maîtrise de l’empathie est au cœur d’une lutte de prestige que se livrent les deux géants californiens. Facebook affirme avoir enrichi de nouvelles compétences «Blender», son logiciel prototype. À travers deux séries de conversations, il a comparé ses performances avec Meena, l’outil concurrent de Google. Selon la firme de Mark Zuckerberg, deux tiers des personnes interrogées ont trouvé Blender plus humain. Les conversations ont porté sur un large éventail de sujets, notamment les films, la musique et le véganisme. «Il s’agit du premier chatbot à combiner un ensemble diversifié de compétences conversationnelles en un seul système», assure Facebook qui a rendu open source ses travaux . Le géant des médias sociaux espère à terme en profiter, affirmant que 49% des gens préfèrent des interactions avec un chatbot par rapport à un être humain.

Reddit comme base d’apprentissage

Facebook dit avoir effectué un nouveau mélange de compétences avec un modèle avec 9,4 milliards de paramètres, soit «3,6 fois plus que le plus grand système existant». «Blender» a notamment été formé à l’aide de 1,5 milliard d’échantillons de conversations ordinaires sur les forums de Reddit. Les experts ont cependant relevé que «Blender» peut parfois utiliser des insultes ou inventer des faits. «Aussi formidable soit Reddit, les algorithmes formés sur les conversations trouvées vous apporteront beaucoup de paille parmi le blé», a commenté Dave Colin du cabinet de conseil The Envisioners. L’expert en intelligence artificielle a cependant jugé sur la BBC que «Blender» était un «pas dans la bonne direction», mais a rappelé toute la complexité de «reproduire toutes les nuances d’un attribut humain, comme la capacité de tenir une conversation, une compétence que la plupart des enfants de trois ans peuvent maîtriser».