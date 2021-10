Réseaux sociaux : Facebook renforce la lutte contre le harcèlement en ligne

Critiqué, le réseau social américain fait tout depuis plusieurs mois pour convaincre les autorités et l’opinion publique de son rôle positif dans la société.

Facebook a annoncé mercredi un renforcement de ses règles contre le harcèlement en ligne, alors que le géant des réseaux sociaux bataille pour convaincre les autorités et l’opinion publique de son rôle positif dans la société. «Nous ne permettons pas le harcèlement sur notre plateforme et quand cela se produit, nous agissons», a assuré Antigone Davis, directrice de la sûreté pour le groupe, dans un communiqué.

La firme californienne, déjà très critiquée par de nombreuses autorités et ONG, a vu sa réputation de nouveau ternie par les révélations d’une lanceuse d’alerte, une ancienne ingénieure qui a fait fuiter des documents à la presse et a été auditionnée par une commission parlementaire américaine. Selon Frances Haugen, Facebook et ses applications, dont Instagram, font passer «les profits avant la sécurité» des utilisateurs.