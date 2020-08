États-Unis

Facebook retire une vidéo de Trump jugée mensongère sur la pandémie

Un clip partagé par le président américain le montrait en train d’expliquer que les enfants étaient «presque totalement» immunisés, de par leur âge, contre le nouveau coronavirus.

Modération sous tension

Mais il a acquis une réputation de laxisme vis-à-vis des contenus politiques, car il exempte les propos des élus et candidats de son programme de vérification des faits et autorise les publicités politiques, au nom de la liberté d’expression, contrairement à Twitter.

La pression ne diminue pas à gauche non plus. Facebook fait l’objet d’un vaste boycott publicitaire de la part d’associations et d’entreprises qui exigent une modération plus sévère des contenus incitant à la haine.