Concurrence : Facebook risque de perdre ses gifs

Le gendarme britannique de la concurrence estime que le géant américain dispose d’un monopole avec Giphy, sa populaire bibliothèque d’images animées.

La plateforme Giphy n’est pas la transaction la plus marquante de Facebook. L’adresse incontournable de mèmes et de réactions sous forme d’images animées gif pourrait pourtant devenir la première victime d’un démantèlement du groupe de Mark Zuckerberg. Dans ses conclusions provisoires, l’autorité britannique de la concurrence estime que la mainmise de Facebook sur Giphy peut potentiellement priver d’accès les autres médias sociaux qui viennent s’en servir. Les services de Giphy s’intègrent actuellement à des applications comme Twitter, Snapchat, iMessage (Apple) et Slack, alors que Zoom s’en était récemment séparé pour des raisons de sécurité.