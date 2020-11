États-Unis : Facebook s’attaque aux comptes «super propagateurs» de désinformation

Même si Facebook a tout fait en 2020 pour éviter la répétition des scandales de 2016, le fléau des fausses rumeurs relayées n’a pas été endigué pour autant.

De droite à gauche: Barron Trump, Melania Trump, Donald Trump, Tiffany Trump et Donald Trump Jr., sur la scène de la convention républicaine, à Washington, le 27 août 2020.

L’ONG Avaaz en a identifié 25, dont les pages de Donald Trump Jr et Eric Trump (les fils du président), Kayleigh McEnany (l’attachée de presse de la Maison-Blanche), les animateurs et commentateurs politiques ultraconservateurs Dan Bongino, Lou Dobbs, Rush Limbaugh, ainsi que des organisations pro-Trump, comme Turning Point USA.

Autant de personnalités soutenant dans sa remise en cause spectaculaire des résultats l’actuel locataire de la Maison-Blanche, qui n’a cessé de tweeter des messages accusant ses adversaires de lui avoir «volé» la victoire. Depuis le scrutin du 3 novembre, des contenus trompeurs sur des soi-disant fraudes électorales, provenant de ces 25 comptes, ont été «aimés», commentés et partagés plus de 77 millions de fois, selon les conclusions préliminaires d’une étude d’Avaaz.