Données privées

Facebook se prend une gifle devant la justice allemande

Le géant américain va devoir obtenir l’accord explicite de tous les abonnés du réseau social pour utiliser des données venues d’Instagram ou de Whatsapp les concernant. Une décision qui s’applique avec effet immédiat.

La plus haute juridiction allemande a infligé mardi un sérieux revers à Facebook. Elle a ordonné au géant américain de cesser de collecter automatiquement, et sans accord spécifique, les données de particuliers de ses applications comme Whatsapp ou Instagram.

Cet arrêt confirme une décision de l'autorité nationale de la concurrence contre le géant américain du web, rendue l'année dernière. Facebook avait recouru contre cette décision et un tribunal lui avait donné raison. Mais l'arrêt rendu mardi par la plus haute juridiction casse ce jugement et inflige une sévère défaite au groupe américain. La décision s'applique avec effet immédiat pour Facebook, qui doit revoir ses clauses contractuelles.