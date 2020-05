Réseaux sociaux

Facebook se prépare au télétravail sur le long terme

Le patron du géant de l’internet a annoncé ce jeudi que la moitié de ses employés pourraient travailler depuis la maison de façon permanente d’ici 5 à 10 ans. Selon lui, le Covid-19 ne disparaîtra pas «avant longtemps».

Le géant des réseaux sociaux va être «l’entreprise la plus en avance au monde sur le travail à distance», a assuré le fondateur et patron de Facebook, qui comptait 45’000 employés dans le monde fin 2019.

Changements liés à la pandémie

95% du personnel en télétravail

Selon une étude en interne, plus de 50% des employés s’estiment plus productifs en télétravail, et 20 à 40% se disent intéressés par la possibilité de travailler à distance de façon permanente. Mais la moitié aimerait retourner au bureau le plus vite possible.