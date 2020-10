Présidentielle américaine : Facebook se prépare pour protéger les élections américaines

Le réseau social veut éviter à tout prix les erreurs faites lors de la présidentielle américaine de 2016. Il a mis au point divers dispositifs.

Traumatisé par les scrutins de 2016, Facebook a multiplié les mesures pour prouver qu’il est devenu un acteur majeur et responsable lors des élections, et non plus un véhicule de désinformation massive, propice à la manipulation des électeurs.