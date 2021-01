Turquie : Facebook se soumet à une loi controversée imposée par Ankara

La firme de Mark Zuckerberg a dû s’incliner devant une exigence des autorités turques en annonçant la nomination prochaine d’un représentant dans ce pays.

Anadolu Agency via AFP

Le vice-ministre turc des Transport et des Infrastructures, Omer Fatih Sayan, a déclaré que cette mesure concernait aussi le réseau social Instagram, propriété de Facebook.

«Mettre de l’ordre»

Ce texte, entré en vigueur en octobre, oblige les réseaux sociaux avec plus d’un million de connexions uniques par jour, comme Twitter et Facebook, à avoir un représentant en Turquie, sous peine de sanctions, et obéir aux tribunaux demandant le retrait de certains contenus sous 48 heures.