Cloud gaming : Facebook s’offre les jeux mobiles d’Ubisoft

Le réseau social étend la disponibilité de son offre de cloud gaming qui s’enrichit du catalogue mobile du célèbre éditeur de jeux vidéo.

Aux côtés des plateformes de cloud gaming Google Stadia, Microsoft xCloud ou encore Nvidia FeForce NOW, Facebook revendique toujours une approche «différente» avec son propre service Facebook Gaming, qui mise plutôt sur les petits jeux mobiles. Le catalogue de cette plateforme de jeux en streaming vient de s’enrichir des jeux mobiles du célèbre éditeur Ubisoft avec des jeux tels qu'«Assassin’s Creed Rebellion», «Hungry Shark Evolution» et «Hungry Dragon». D’autres titres, comme «Mighty Quest» et «Trials Frontier», seront ajoutés au catalogue dans les prochains mois, a fait savoir Jason Rubin, vice-président de la division jeu chez Facebook, dans un billet de blog annonçant une évolution de la plateforme. Disponible depuis octobre dernier, celle-ci est pour le moment limitée au système Android.