États-Unis : Facebook sommé de fournir ses archives liées au génocide rohingya

Selon le «Wall Street Journal», un juge américain exige du réseau social qu’il publie les messages effacés sur les comptes de dirigeants birmans en vue de poursuites internationales.

Invoquer le droit à la vie privée, une décision emplie d’ironie

La CPI a ouvert un examen préliminaire en 2018

«Nous examinons la décision. Nous demeurons atterrés par les atrocités commises contre les Rohingyas en Birmanie et soutenons la justice pour les crimes internationaux», a déclaré la plateforme dans un communiqué. «Nous nous sommes engagés à fournir les informations appropriées, et depuis l’année dernière, nous avons procédé à des communications volontaires et légales à l’IIMM, et nous continuerons à le faire au fur et à mesure de l’avancée de la procédure contre la Birmanie.»