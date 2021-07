Casque de réalité virtuelle : Facebook suspend la vente de l’Oculus Quest 2

La mousse de la protection faciale du casque présente un risque d’irritation. Elle sera remplacée par un autre composant, promet Faceboook.

Le 24 août n'a pas été choisi au hasard. C’est ce jour-là qu’un modèle disposant de 128 Go de stockage viendra progressivement remplacer celui doté de 64 Go.. Il s'agit également de la date à laquelle sera lancé Lone Echo II, nouveau titre en réalité virtuelle du studio Ready At Dawn, indique le site jeuxvideo.com.