Astuce : Facebook tente de contourner la commission d’Apple

Le réseau social a trouvé un moyen pour permettre aux créateurs de contenus de ne pas reverser les 30% de frais à la firme à la Pomme.

En pratique, le patron dit lancer un «lien promotionnel» que les créateurs pourront utiliser pour leurs offres d’abonnement vendues via l’app Facebook sur iOS, via le Creator Studio. Lorsque les internautes s’abonnent en passant par ce lien qui les redirige vers un site web, les créateurs conservent tout l’argent versé (moins les taxes), explique Mark Zuckerberg. Sa firme joue ici sur une zone grise. C’est en effet le créateur qui met en place l’abonnement sur le web et non pas le développeur de l’app, Facebook en l’occurrence. Reste à voir comment va réagir Apple à cette nouvelle offensive, après la bataille judiciaire avec Epic Games.