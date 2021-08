App : Facebook tente de rapatrier des options de Messenger

Le réseau social teste l’intégration des appels audio et vidéo dans son app principale.

Le réseau social a confirmé à The Verge qu’il testait la possibilité d’effectuer et de recevoir des appels audio et vidéo dans l’app Facebook dans «différents pays, y compris les États-Unis». L’entreprise n’a pas précisé combien de personnes étaient concernées par cette expérimentation, ni quelles conséquences elle aurait pour le futur de l’app Messenger. Facebook s’est contenté de déclarer que «pour une expérience complète de messagerie, d’appels audio et vidéo, les gens devraient continuer à utiliser Messenger».