Désinformation : Facebook torpille une campagne contre les vaccins Covid occidentaux

Le réseau social a annoncé mardi avoir démantelé une opération russe qui visait à discréditer les vaccins Pfizer et AstraZeneca.

Facebook a annoncé mardi avoir mis fin à une grossière opération de désinformation visant les vaccins AstraZeneca et Pfizer/BioNTech via la diffusion d’articles trompeurs et pétitions.

Influenceurs sollicités pour dénigrer le vaccin Pfizer

«Cette campagne fonctionnait comme une laverie automatique», a expliqué le géant des réseaux sociaux. Un cabinet britannique de communication, Fazze, était chargé de diffuser le plus largement possible des articles trompeurs et pétitions sur différents forums et réseaux (dont Reddit, Medium, Change.org, Facebook, Instagram…), via des faux profils mais aussi des influenceurs.