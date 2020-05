Cryptomonnaie

Facebook troque le nom Calibra pour Novi

Le géant américain a rebaptisé son portefeuille numérique, dont l’ancien nom semait la confusion avec la monnaie virtuelle Libra.

Calibra, c’est déjà du passé. Alors que la monnaie virtuelle Libra chapeautée par Facebook n’est toujours pas en circulation un an après son annonce, le géant américain a choisi un nouveau nom pour son portefeuille. Son choix s’est porté sur «Novi», soit «nouvelle voie» selon les mots latins «novus» et «via». «Les gens confondaient toujours Calibra et Libra», a concédé David Marcus, directeur de Novi. «Bien que nous ayons changé de nom, nous n’avons pas changé notre engagement à long terme à aider les gens du monde entier à accéder aux services financiers», a déclaré le Genevois dans le message officiel publié par Facebook.