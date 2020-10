Présidentielle américaine : Facebook va interdire les publicités politiques à la clôture des bureaux de vote

Le soir des élections américaines, le 3 novembre, les publicités sur de sujets de société ou de politique seront interdites sur Facebook a fait savoir le réseau social.

Comme Twitter et YouTube, Facebook craint que les résultats ne mettent longtemps à être connus, à cause du recours plus important que d’ordinaire au vote par correspondance en période de pandémie, et que les résultats ne soient très disputés dans l’intervalle. Au risque de violences dans la rue.