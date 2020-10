Réseaux sociaux : Facebook va maintenant mettre les groupes plus en avant

Pour pousser les internautes à mieux s’entendre, des groupes apparaîtront plus souvent en recommandation dans les fils d’actualité des utilisateurs.

Le but: pousser les internautes à trouver un terrain d’entente et à moins afficher leurs désaccords – qui peuvent parfois s’exprimer violemment sur Facebook. Des groupes publics (il en existe des privés), ciblés, apparaîtront donc plus souvent en recommandation, dans le fil d’actualité des utilisateurs.