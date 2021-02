Réseaux sociaux : Facebook va restaurer les contenus d’actualité en Australie

Facebook a annoncé mardi la levée «dans les prochains jours» du blocage en Australie des contenus d’actualité, le gouvernement ayant accepté d’amender la loi visant à contraindre les géants de la Tech à rémunérer les médias pour la reprise de leurs contenus.

Le ministre australien des Finances, Josh Frydenberg, et le directeur général de Facebook Australia, Will Easton, ont indiqué avoir trouvé un compromis sur un des points clés de ce texte auquel les géants américains du secteur sont farouchement opposés. «Grâce à ces changements, nous pouvons désormais travailler à poursuivre notre investissement dans un journalisme d’intérêt public et rétablir dans les jours à venir pour les Australiens les informations sur Facebook», a déclaré Josh Easton.