Réseaux sociaux : Facebook va restreindre le partage d’infos en Australie

Les utilisateurs australiens ne pourront plus voir ni partager de liens d’informations provenant de médias locaux ou internationaux.

Facebook a annoncé mercredi son intention de restreindre le partage d’articles et de vidéos d’information par les éditeurs et les utilisateurs en Australie, en raison d’un projet de loi qui va forcer les grandes plateformes numériques à rémunérer les médias en fonction du trafic que les titres génèrent.

«Nous faisons face à un choix désagréable: essayer de nous conformer à une loi qui ignore les réalités de la relation (entre le réseau et les éditeurs), ou bien cesser d’autoriser les contenus informatifs sur nos services en Australie», a expliqué, dans un communiqué, William Easton, directeur de Facebook pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Accord avec Google

Selon cette annonce, les utilisateurs australiens ne pourront plus voir ni partager de liens d’informations provenant de médias locaux ou internationaux. Les médias australiens, eux, seront empêchés de publier leurs contenus sur des pages Facebook.

«Sommes significatives»

«Inextricablement lié»

Le moteur de recherche de Google est «inextricablement lié aux infos, et les éditeurs de presse ne fournissent pas volontairement leur contenu. En revanche, sur Facebook, ils choisissent de publier les nouvelles, parce que cela leur permet de vendre plus d’abonnements, de faire croître leur audience et d’augmenter leurs revenus publicitaires», a expliqué William Easton.