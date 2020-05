Résultats

Facebook veut appuyer sur l'accélérateur

Le réseau social de Mark Zuckerberg vise les «opportunités» qui se présentent pour les géants des technologies pendant la pandémie de Covid-19.

De janvier à mars, Facebook a réalisé 17,7 milliards de dollars (17,25 milliards de francs) de chiffre d'affaires, en hausse de 18% sur un an, pour près de 5 milliards (4,87 milliards de francs) de bénéfice net. De quoi rassurer les investisseurs: le titre du géant des réseaux sociaux prenait quasiment 10% après la clôture de la Bourse de New York mercredi.

Trois milliards de personnes utilisent désormais au moins une fois par mois l'une des quatre plateformes du groupe (Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger), a indiqué le fondateur. «Évidemment, j'aurais souhaité (passer ce cap) dans des circonstances différentes et je ne m'attends pas à ce que ce pic d'usage perdure», a-t-il reconnu. «Mais je crois qu'on assiste à une accélération de tendances pré-existantes, comme les communications privées en ligne».

Potentiels

L'activité d'équipements électroniques du groupe - essentiellement la gamme d'écrans connectés Portal et les casques de réalité virtuelle Oculus - a aussi renforcé son potentiel. Elle a bondi de 80% en un an, à 297 millions de dollars. Oculus Quest, le dernier-né, «a dépassé nos attentes. J'aimerais qu'on puisse en fabriquer plus, plus rapidement !», s'est enthousiasmé le patron.